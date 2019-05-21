Китаянка погибла на производстве в Ленобласти

Гражданка КНР погибла на деревообрабатывающем производстве в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на предприятии в деревне Новопятницкое. На женщину упала упаковка со шпоном. Пострадавшую пытались госпитализировать, однако она скончалась в автомобиле по пути в больницу.

Известно, что завод принадлежит гражданину КНР, китаянка приехала в Россию в конце апреля 2019 года по коммерческой визе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели россиянина во время отдыха в Финляндии. 58-летний мужчина перевернулся на лодке на озере Пюхяярви.