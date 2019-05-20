Россиянин утонул в озере во время отдыха в Финляндии

В Финляндии во время отдыха на озере погиб россиянин. Трагедия произошла в понедельник, 20 мая.

Как сообщила финская полиция, 58-летний мужчина отдыхал на озере Пюхяярви на востоке государства. Вместе с друзьями россиянин катался по водоему на гребной лодке, когда плавсредство неожиданно перевернулось.

По предварительной информации, в лодке в момент происшествия находились три человека. Двоим удалось доплыть до берега самостоятельно, а третий мужчина отстал и не смог выплыть. Тело из воды достали спасатели, передает RT.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели россиянина в Турции. Мужчина погиб после прыжка с парашютом.