Депутат Верховной рады Олег Ляшко навал дату досрочных выборов в парламент Украины. После консультаций с президентом Незалежной Владимиром Зеленским, глава украинской Радикальной партии сделал заявление, согласно которому, граждане Украины буду переизбирать распущенную Раду 21 июля 2019 года. Видео заявления нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

Ляшко рассказал, что предложение о досрочных выборах поддержали представители всех фракций украинского парламента. Кроме того, по словам депутата, в выборное законодательство страны будут внесены изменения. Например, предлагается понизить порог прохождения в парламент до 3%.

Ляшко уверил своих избирателей, что его партия не боится досрочных выборов и идет на них «чтобы побеждать».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ляшко устроил словесную перепалку с охраной президента перед встречей с Зеленским.