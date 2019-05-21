Стала известна дата досрочных выборов в Верховную раду — видео

, 14:34 Видео 131

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко после консультаций с президентом Зеленским назвал день, когда граждане страны изберут новый парламент.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook @Олег Ляшко

Депутат Верховной рады Олег Ляшко навал дату досрочных выборов в парламент Украины. После консультаций с президентом Незалежной Владимиром Зеленским, глава украинской Радикальной партии сделал заявление, согласно которому, граждане Украины буду переизбирать распущенную Раду 21 июля 2019 года. Видео заявления нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

Ляшко рассказал, что предложение о досрочных выборах поддержали представители всех фракций украинского парламента. Кроме того, по словам депутата, в выборное законодательство страны будут внесены изменения. Например, предлагается понизить порог прохождения в парламент до 3%.

Ляшко уверил своих избирателей, что его партия не боится досрочных выборов и идет на них «чтобы побеждать».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ляшко устроил словесную перепалку с охраной президента перед встречей с Зеленским.

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +11°
64.54
0.05 71.97
0.01
Гороскоп на 21 мая: Выше голову, Раки!

Последние новости

15:19
Исследовательское судно «Пионер-М» заложили на верфи в Петербурге — фото
15:12
В Ростуризме подтвердили смерть ребенка из России в египетском отеле
15:10
Депутат из Чехии объяснил, почему Запад считает Россию «опасной» — видео
15:01
Песков не исключил, что в 2019 году Путин снова будет отдыхать в Тыве с Шойгу
14:50
«Хватит ныть»: Бузову затравили за жалобы на «фальшивые» синяки на коленях
14:43
Партия оскандалившегося Штрахе поддержит вотум недоверия канцлеру Австрии Курцу
14:34
Стала известна дата досрочных выборов в Верховную раду — видео
14:23
Мейняло резко раскритиковал правительство Хакасии за раздутый бюджет при долгах по ЖКХ
14:06
Китаянка погибла на производстве в Ленобласти
13:52
«Пышногрудая» внучка Боярского с отцом прокомментировали сплетни об их семье
13:25
«Три девочки и два мальчика»: Светлана Бондарчук о прибавлении в семействе
13:09
Тимати прокомментировал слухи о конфликте с Кридом и его уходе из Black Star
12:58
Сына Игоря Талькова лишили прав и оштрафовали за повторую езду в пьяном виде
12:49
Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной президента перед встречей с Зеленским
12:30
«Это очень некрасиво» — команду Зеленского упрекнули в монополии на видео инаугурации
12:21
Новые технологии позволяют рассмотреть поверхность Земли в мельчайших деталях
12:12
«Мама дорогая!»: Актрисе Любови Полищук исполнилось бы 70
12:06
Сотрудников российской военной полиции наградили у подножия Голанских высот
11:54
США пригрозили ввести санкции против «Северного потока — 2»
11:46
Непогода в России: Приморье и Хабаровск накрыл циклон, в Сызрани засуха

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Таблоид

Максим Покровский из «Ногу свело!» — о дочери, алкоголе и популярности

В 2019 году легендарная рок-группа «Ногу Свело!» отметила юбилей — 30 лет. В интервью 5-tv.ru создатель коллектива Максим Покровский рассказал о дочери, которая живет в США и планах на будущее.

Интервью

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама