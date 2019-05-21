Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной президента перед встречей с Зеленским

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Лидер Радикальной партии Украины отказывался подчиняться действующим правилам и сдавать смартфон перед встречей с главой Украины.

Фото: Facebook / Олег Ляшко

Скандально известный депутат украинского парламента Олег Ляшко продолжил радовать своих избирателей и подписчиков эпатажными поступками.

Так, сегодня 21 мая, нардеп вступил в перепалку с охраной президента Украины. Причиной спора стал смартфон депутата Рады. Точнее, нежелание Ляшко подчиниться действующим правилам и сдать гаджет перед входом в помещение, в котором проводились консультации президента Украины с депутатами Рады. Видео спора опубликовано на его странице в Facebook.

Олег Ляшко намеревался вести прямую трансляцию встречи, чтобы «показать всей Украине насколько открыта новая власть».  Президент Владимир Зеленский пригласил депутатов обсудить роспуск украинского парламента.

Надо отметить, что на консультацию Ляшко приехал на велосипеде. По его словам, он намерен бороться за организацию велопарковки у здания украинского парламента (которой, к слову нет, поэтому Ляшко пришлось просто прислонить свой велобайк к стенке), а также за увеличение количества велосипедных и пешеходных дорожек в Киеве.

Это не первый представитель политических кругов Украины, который пересел на экологичный вид транспорта.

Накануне на инаугурацию Зеленского на двухколесном транспорте прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Правда,  в какой-то момент бывший спортсмен не совладал с управлением электробайка и упал.

Возможно, смена средства передвижения — это определенный троллинг Владимира Зеленского, сыгравшего роль президента Голобородько в сериале «Слуга народа». В картине президент Украины ездит на работу на велосипеде и призывает к этому парламентариев.

Некоторые политологи отмечают, что своему президентству в реальной жизни Зеленский обязан своему сериальному герою — популярному в последние годы правления Петра Порошенко.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какими еще «фишечками» сопровождалась инаугурация нового президента Украины.

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