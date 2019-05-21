Американские истребители приблизились к бомбардировщикам РФ над нейтральными водами

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В Министерстве обороны рассказали подробности 12-часового патрулирования стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Wikimedia / A.Savin

Истребители F-22 ВВС США сопровождали российские бомбардировщики Ту-95МС на отдельных этапах маршрута патрулирования. Об этом 21 мая сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что четыре стратегических ракетоносца выполняли плановые полеты над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

По информации «Интерфакс», самолеты провели в воздухе в общей сложности 12 часов. На каком этапе произошло сближение с американскими истребителями не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что F-16 ВВС США потерпел крушение в Калифорнии.

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