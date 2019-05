Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии, сообщает телеканал ABC. Военный самолет врезался в здание недалеко от базы американских ВВС.

Офис шерифа округа Риверсайд ЧП с участием F-16 подтвердил. Однако информации о состоянии пилота пока нет. Известно только то, что его эвакуировали в больницу. Данные уточняются.

#BREAKING F-16 crashed into a warehouse near March Air Reserve Base.



Pilot ejected before the crash & is now hospitalized. Condition unknown.



Unclear if anyone was injured in the building.



215 freeway closed in both directions from Cactus Ave. to Harvey Knox Blvd. pic.twitter.com/nClhJNaj98