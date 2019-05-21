Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский решил распустить Верховную раду из-за низкого доверия к депутатам и отсутствия коалиции. Об этом говорится в заявлении Зеленского на сайте президента Незалежной.

«Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант конституции обязан гарантировать права граждан Украины», — говорится в сообщении.

Новый глава государства отметил, что уровень доверия граждан к раде сейчас составляет всего 4%. Кроме того, для роспуска существует и юридическое основание — фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

В вторник, 21 мая, Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и проведении выборов 21 июля 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политологи пока не воспринимают заявление Владимира Зеленского по поводу роспуска Верховной рады темой, стоящей обсуждения. Для начала президент должен составить соответствующий документ.