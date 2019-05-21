Спасатели справились с пожаром на заводе пластиковых изделий в Магнитогорске

Пожарным к вечеру вторника, 21 мая, удалось справиться с мощным пожаром в Магнитогорске. Там горел крупнейший в России завод пластиковых изделий. Огонь охватил две тысячи квадратных метров территории.

16 человек эвакуированы. Черный дым буквально накрыл город. Жителям не рекомендуют открывать окна и выходить на улицу.

Специалисты-экологи берут пробы воздуха. Есть опасность отравления продуктами горения. Данных о пострадавших пока нет. На месте работают несколько пожарных расчетов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первых часов пожара на заводе в Магнитогорске. Всего к тушению пожара были привлечены 60 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России — 48 человек и 10 единиц техники.