Автор «Игры престолов» высказался по поводу финала сериала

70-летний фантаст Джордж Мартин прокомментировал завершение культового телесериала «Игра престолов», снятого по его книгам. В своем блоге он выразил благодарность всем создателям и актерам, участвовавшим в этом грандиозном проекте.

Писатель отметил, что годы работы над шоу «пролетели в мгновение ока». Теперь ему трудно поверить, что все закончилось, а его детище стало настолько масштабным культурным феноменом.

Отвечая на вопросы фанатов об отличиях концовки сериала и его литературного первоисточника, Джордж Мартин был не многословен.

«Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж… Да. И нет. И да. И нет», — сказал он.

Беллетрист добавил, что работает «в совершенно иной среде», нежели сценаристы сериала Бениофф и Уайсс. По его словам, последние книги будут состоять из трех тысяч страниц. К тому же в них могут появиться новые главы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай не увидел финал «Игры престолов» из-за торговой войны с США.