НВО: Китай не увидел финал «Игры престолов» из-за торговой войны с США

, 8:28 46

Шестой эпизод восьмого сезона самого успешного сериала в истории вышел 20 мая.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»

Поклонники «Игры престолов» в Китае оказались лишены возможности увидеть развязку популярного сериала вместе со всем миром, пишет ФАН.

Владеющий эксклюзивными правами на трансляцию контента HBO китайский сервис Tencent Video вместо премьеры показал уведомление о проблемах с каналом передачи. В США заявили, что с их стороны неполадок не было, а причиной проблем с трансляцией стал торговый спор между Пекином и Вашингтоном. Якобы китайские власти запретили Tencent показывать «Игру престолов» из-за политического обострения вокруг обмена взаимными пошлинами на товары.

«Игра престолов» закончилась, но это еще не конец. Что обещают создатели?

Мировая премьера заключительной серии «Игры престолов» состоялась 20 мая. Трансляция восьмого сезона киносаги в Китае набрала 550 миллионов просмотров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько человек по всему миру посмотрели последний эпизод «Игры престолов» в первые сутки показа.

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +11°
64.49
-0.14 71.96
-0.29
Гороскоп на 21 мая: Выше голову, Раки!

Последние новости

9:14
Стеклам — бой: Петербуржец два года ведет «балконную войну»
8:59
Чемпионат профессионалов WorldSkills стартовал в Казани — видео
8:52
Мать распознала раковую опухоль по странности на фотографии своей малышки
8:44
Порошенко обвинили в госизмене в первый же «непрезидентский» день
8:37
Скончался легендарный гонщик «Формулы-1» Ники Лауда
8:37
«Крутая флотилия!»: Алла Пугачева устроила детям путешествие на лодках с песней
8:28
НВО: Китай не увидел финал «Игры престолов» из-за торговой войны с США
8:23
Huawei был готов к американской агрессии. Компания заменит Android на Hongmeng
8:22
«Столько секса!» Полуголая Глюкоза показала видео с эротичной фотосессии
8:16
Видео: британец прервал выступление постпреда РФ в Совбезе ООН
8:08
С головой в религию? Галкин строит для Пугачевой православную часовню
8:00
Выяснилось, что треть россиян не платит налоги — видео
7:54
Какая ветреность! Папарацци застукали Брэдли Купера с новой пассией
7:45
Тихоокеанский флот РФ празднует 288-ю годовщину основания — видео
7:38
«Слезы из глаз»: Гагарина рассказала о приступе во время выступления на сцене
7:29
Школа в Дагестане в любой момент может уйти под землю — репортаж
7:18
«Это Добби!» — в сети обсуждают фото девушки с таллинским «привидением»
7:11
Лайфхак: Как превратить пластиковую бутылку в поливатель для грядок — видео
7:01
Вот откуда эти белые полоски на ногтях! И кальций тут ни при чем
6:44
Торнадо надвигаются на США, два миллиона американцев под угрозой — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Таблоид

Максим Покровский из «Ногу свело!» — о дочери, алкоголе и популярности

В 2019 году легендарная рок-группа «Ногу Свело!» отметила юбилей — 30 лет. В интервью 5-tv.ru создатель коллектива Максим Покровский рассказал о дочери, которая живет в США и планах на будущее.

Интервью

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама