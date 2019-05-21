НВО: Китай не увидел финал «Игры престолов» из-за торговой войны с США

Поклонники «Игры престолов» в Китае оказались лишены возможности увидеть развязку популярного сериала вместе со всем миром, пишет ФАН.

Владеющий эксклюзивными правами на трансляцию контента HBO китайский сервис Tencent Video вместо премьеры показал уведомление о проблемах с каналом передачи. В США заявили, что с их стороны неполадок не было, а причиной проблем с трансляцией стал торговый спор между Пекином и Вашингтоном. Якобы китайские власти запретили Tencent показывать «Игру престолов» из-за политического обострения вокруг обмена взаимными пошлинами на товары.

«Игра престолов» закончилась, но это еще не конец. Что обещают создатели?

Мировая премьера заключительной серии «Игры престолов» состоялась 20 мая. Трансляция восьмого сезона киносаги в Китае набрала 550 миллионов просмотров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько человек по всему миру посмотрели последний эпизод «Игры престолов» в первые сутки показа.