Занятия спортом и танцами могут значительно улучшить качество сексуальной жизни. К такому выводу пришли сексологи из США, передает Утро.ру.

Хорошо развитая физическая форма — главное условие качественной интимной жизни, уверены американские исследователи. Они проанализировали обращения своих пациентов и выяснили, что гораздо меньше жалоб на плохой секс возникает у пациентов, которые регулярно занимаются спортом, либо танцами. При этом важно, чтобы другой партнер также не забывал о тренировках.

«Мужчины и женщины с хорошей физической формой отзывались о своей интимной жизни более позитивно. Так, они испытывали больше удовольствия от секса и чаще испытывают оргазм», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что для женщин особенно полезны занятия танго или сальсой, а для мужчин — плавание.

Другое интересное исследование недавно показало, что на успех интимных отношений влияет чистота в доме. Убранная квартира позволяет партнерам расслабиться и повышает либидо.

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