Астрологи составили рейтинг сексуальности мужчин по знаку зодиака

Женщины доверяют интуиции при выборе партнеров, но о главных достоинствах мужчины можно узнать по знаку зодиака. Астрологи рассказали, чем хорош каждый из них.

Овны — самые обаятельные

Типичного представителя этого знака часто преследуют неудачи, которые закаляют его дух. Такой мужчина не привык сдаваться, падать ниц, жаловаться, скулить, во всем и всегда он идет до победного конца. Овен любит играть в романтику, но это точно не самая любимая его игра. Он может легко найти другую, в случае если девушка будет строить из себя недотрогу.

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Тельцы — самые желанные

Практически все мужчины, рожденные под покровительством этого созвездия, прекрасны! Большинство Тельцов могут похвастаться выразительными чертами лица, обладают высоким ростом и не страдают от лишнего веса. Они легко компенсирует недостатки своим обаянием. Вокруг представителей этого знака всегда крутятся женщины, падкие на мужскую красоту и деньги.

Близнецы — самые красивые

Сногсшибательных красавцев из Близнецов делает не столько внешность, сколько умение хорошо преподносить себя и продемонстрировали свои таланты. Многие представительницы прекрасного пола теряют голову при виде мужчин, рожденных под этим знаком. Однако бессознательное очарование со временем меркнет, и женщина начинает понимать, что всего лишь пополнила коллекцию разбитых сердец.

Раки — самый аристократичные

Мужчины-Раки всегда становились объектом желания окружающих женщин. Их выделяет из толпы врожденная аристократичность, что многие находят очень сексуальными. Истинный представитель этого знака дорожит традициями и любовью своей избранницы. Он обходителен, внимателен, верен, при этом обладает тонкой душевной организацией. Чувствительность и эмоциональность помогают Раку блестяще понимать женщин и добиваться их расположения.

Львы — самые привлекательные

Где бы не появлялся Лев, он всегда излучает уверенность в себе и привлекает всеобщее внимание. Мужчина этого знака завоевывает сердца с помощью харизмы, привлекательности и природного шарма. Его «главное оружие» — выразительная улыбка, которая очаровывает и завораживает всех женщин.

Девы — самые обольстительные

Типичный представитель этого знака — это мужчина, который постоянно занимается личностным развитием. Он привык анализировать то, что происходит в его внутреннем мире и готов помочь своей избраннице справиться со всеми страхами и комплексами. Замкнутым по своей природе, Девам почти всегда удается выстроить счастливые и весьма успешные отношения. Они бывают скупы на эмоции, что делает образ загадочным и таинственным в глазах женщин.

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Весы — самые харизматичные

Мужчины-Весы от природы обладают неотразимой красотой тела. Им также не занимать и внутреннего совершенства — они умны, талантливы, обладают тонким вкусом и не лишены чувства прекрасного. Представители этого знака могут быть очень требовательными при выборе спутницы. Женщина должна во всем ему соответствовать и быть безупречно красивой. Но та, которую он выберет, будет по достоинству вознаграждена!

Скорпионы — самые сексуальные

Сложные психологические приемы всегда позволяют Скорпионам добивается своего. Такой мужчина всегда восхитителен, причем совершенно неважно, какую он выбрал для себя роль: положительного или отталкивающего персонажа. Врожденная загадочность помогает потрясающе играть женскими чувствами, постоянно пополняя коллекцию разбитых сердец. Рожденные под покровительством этого созвездия по природе чрезвычайно сексуальны, поэтому не удивительно, что он вызывает такой восторг и желание у представительниц прекрасного пола.

Стрельцы — самый притягательные

В тройку лидеров-красавцев попали Стрельцы, которые способны потеснив многих привлекательных мужчин. Эти прирожденные соблазнители отличаются грубыми, но правильными чертами лица, огромными и глубокими глазами, в которых можно утонуть, и высоким ростом. Перед таким сложно устоять, особенно если Стрелец начинает нечестную игру, пуская в ход свою сексуальность. О верности представителей этого знака уже давно сложили легенды, правда, убедиться в этом сможет лишь та женщина, которой все-таки удастся укротить красавца.

Козероги — самые романтичные

Романтичная природа не мешает Козерогу оставаться последовательным и целеустремленным. Рожденный под этим созвездием основательно подходит ко всему, чем занимается. Он понимает, как утроен этот мир, и готов играть по чужим правилам, не отходя от собственного предназначения. Он стойко переносит душевную боль и умело противостоит неурядицам, что говорит о том, что мужчина-Козерог будет добиваться любви женщины во что бы то ни стало.

Водолеи — самые горячие

Мужчины-Водолеи — не просто красавцы, за которыми бегают пачками. Они — эталон мужественности и красоты, актуальной во все времена. Часто природа наделяет таких мужчин завидными внешними данными и страстным нравом. Невероятно притягательная энергетика порою не позволяет отвести взгляд. Доброта, верность, надежность — главные черты этого знака. Такой набор внешних и внутренних качеств делает мужчину, рожденного под покровительством этого созвездия, самым желанным любовником, спутником и супругом для многих женщин. Правда, сам Водолей не спешит открывать душу и впускать кого-то в свое сердце.

Рыбы — самые магнетические

Неординарный представитель знака Рыб может покорить даже тех женщин, которые вначале были настроены крайне скептически на его счет. Такой мужчина может незаметно втереться в доверие, очаровать и больше никогда не отпустить из своих объятий. Он обладает настоящей женской интуицией и часто привлекает внимание сексуальным телом. Рыбы могут быть неприятны на лицо, но их пластика, походка, язык тела все равно очаровывают и вызывают животное желание. Такие мужчины умело пользуются своим природным магнетизмом, заставляя женщин сходить с ума от восторга.

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