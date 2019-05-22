Курорт «Игора» готовится принять технологический фестиваль MY.TECH

, 9:31 Эфирная новость 15

Цель мероприятия — «показать мир, в котором проснутся наши дети».

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Фото, видео: ВКонтакте @my.tech, Пятый канал

Под Петербургом представят инновационное будущее. На технологическом фестивале MY.TECH соберутся специалисты в самых разных областях науки и техники чтобы, как выразились организаторы, «показать мир, в котором проснутся наши дети».

Молодые ученые, конструкторы и предприниматели северо-запада везут на фестиваль проекты, которые уже готовы к внедрению в повседневную жизнь мегаполисов. В программе мастер-классы, тест-драйвы и уникальная образовательная зона от ведущих вузов. Фестиваль пройдет во второй раз. Проекты, представленные в прошлом году, уже нашли применение в нашей жизни. Например, wi-fi от дождя.

«Роутер, когда капает дождь и попадает в водосточную систему, там стоит турбина, раскручивает ее, за счет этого вырабатывается электроэнергия, питает роутер и раздает wi-fi», — делится интересной находкой генеральный директор технопарка Санкт-Петербург Андрей Соколов.

Второй фестиваль MY.TECH принимает всесезонный курорт «Игора». Здесь уже давно и успешно применяют инновации в работе. Кроме того, для участников и гостей будут предоставлены комфортные условия: от конференц-залов до открытых пространств. Поэтому с началом летнего сезона программу фестиваля можно совместить с отдыхом на курорте «Игора».

«Там (на „Игоре“ — Прим. ред.) сможет найти для себя что-то интересное любой. Как и просто гость, как и участник, как взрослый, так и ребенок. Высокие технологии вошли в нашу жизнь со всех сторон. Поэтому интересно будет всем», — подчеркнул генеральный директор курорта «Игора» Константин Лях.

Масштабный технологический фестиваль MY.TECH пройдет под Петербургом 8 июня. Ожидается, что в нем примут участие около трех тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о чемпионате профессионалов WorldSkills, который стартовал в Казани.

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