Американская компания Apple рассказала о новинке. Представлен обновленный вариант ноутбука MacBook Pro, у которого теперь восьмиядерный процессор. Как сообщается на официальной сайте, обновленные MacBook Pro будут оснащены процессорами Intel восьмого и девятого поколений, что сделает их быстрее всех предшественников.

Как и предыдущие, макбуки будут выполнены в двух размерах — 13 и 15 дюймов, и в двух цветах — «серебристый» и «серый космос».

У «маленьких» макбуков процессор будет на четырех ядрах, процессоры «больших» — будет восьмиядерными.

Как и в предыдущем поколении, компьютеры будут оснащены сенсорной многофункциональной панелью Touch Bar.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «американские яблоки» могут пострадать от санкций, выдвинутых властями США против продукции китайского гиганта Huawei.