Apple может пострадать из-за американских санкций против Huawei — видео

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Китайцы призывают в соцсетях отказаться от продукции «яблочного» бренда, а власти КНР готовы остановить выпуск смартфонов IPhone на заводе под Гонконгом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Скандал с запретом на гаджеты Huawei на территории США может привести к массовому бойкоту Apple. Пользователи социальной сети Weibo пишут, что готовы променять свой IPhone на смартфон китайской компании.

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Кроме того, власти КНР могут остановить выпуск смартфонов Apple на заводе Foxconn в городе Шеньчжень под Гонконгом. Источник в компартии сообщил об этом газете «Жэньминь жибао» после того, как Google и ряд других IT-корпораций отказались сотрудничать с Huawei.

Санкции в отношении Huawei и 70 связанных с ней компаний ввели из-за подозрений в шпионаже. Помимо запрета на использование китайских гаджетов на территории США, смартфоны на платформе Android не будут получать обновления. Об этом писал 5-tv.ru.

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