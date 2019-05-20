Скандал с запретом на гаджеты Huawei на территории США может привести к массовому бойкоту Apple. Пользователи социальной сети Weibo пишут, что готовы променять свой IPhone на смартфон китайской компании.

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Кроме того, власти КНР могут остановить выпуск смартфонов Apple на заводе Foxconn в городе Шеньчжень под Гонконгом. Источник в компартии сообщил об этом газете «Жэньминь жибао» после того, как Google и ряд других IT-корпораций отказались сотрудничать с Huawei.

Санкции в отношении Huawei и 70 связанных с ней компаний ввели из-за подозрений в шпионаже. Помимо запрета на использование китайских гаджетов на территории США, смартфоны на платформе Android не будут получать обновления. Об этом писал 5-tv.ru.