«Чтобы что?»: Бородина и Рита Дакота не сошлись во взглядах на развод

Ксения Бородина и Рита Дакота не смогли найти компромисс, высказываясь на тему разводов в российских семьях. Развернутые комментарии по этому поводу девушки дали на своих страницах в Instagram.

Первой высказалась Бородина. Телеведущая отметила, что брачная статистика в ее глазах все больше походит на «социальную катастрофу». Особенно Ксению расстроило то, что зачастую инициаторами разводов становятся женщины, сообщает Teleprogramma.pro. По мнению ведущей, супруги должны искать компромисс в совместной жизни, а не расходиться, если возникают конфликты.

«Нет, если там такая проблема, алкоголик, наркоман, гуляет и изменяет, это понятно. Но иногда люди просто идут и убивают свой брак, потому что не нашли компромисс, либо просто даже не пытались это спасти! Гордость, глупость, нехватка опыта», — высказалась она.

За разведенных девушек вступилась певица Рита Дакота. На своей странице в той же социальной сети она опубликовала скриншот поста Бородиной, сопроводив его своими мыслями на этот счет. Артистка отметила, что часто сохранение брака не несет женщине никакого счастья. Поэтому Дакота рекомендует «разводиться всем», если паре стало дискомфортно вместе.

«Если люди несчастны вместе, на кой им сохранять то, что не делает их лучше? Чтобы что? Разве штамп в паспорте и социальная ответственность могут перевешивать любовь к себе, заботу о себе?», — рассудила певица.

Instagram @ritadakota

Позднее Дакота удалила публикацию со своей страницы — вероятно, из-за волны неодобрения со стороны тех, кто готов бороться за брак несмотря ни на что.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, сама Рита Дакота пережила расставание с мужем — певцом Владом Соколовским. Недавно артистка выпустила клип на песню, которую когда-то посвятила возлюбленному.