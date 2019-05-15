Певица Рита Дакота выпустила клип на песню «Мантра», которая изначально была написана для бывшего мужа — Влада Соколовского. По информации пресс-службы Дакоты, артистка оставила экс-супругу все композиции, кроме «Мантры». Основная часть ролика для песни, посвященной перерождению души и бессмертию, была снята на острове Бали — в районе Туманного озера.

«Съемка в третьей локации — национальном парке — вообще была незаконной, а в заброшенном отеле, где реально пропадали люди», — говорится в сообщении.

Примечательно, что в съемках клипа приняла участие и мать Риты Дакоты — Светлана Герасимович, а также маленькая дочь Мия. Сейчас количество просмотров ролика на YouTube достигает 100 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дакота впервые показала свою фигуру после липосакции.