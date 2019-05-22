«Не удобно!» — Владимиру Зеленскому не понравилось президентское кресло — видео

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Команда вступившего в должность Владимира Зеленского опубликовала видео первого дня его президентства.

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Фото, видео: Reuters, Facebook / Команда Зеленського

Владимир Зеленский «примерил» президентское кресло и оно ему не подошло. Его команда опубликовала видео первого дня работы в качестве президента Украины.

«Не удобно!» — резюмировал Зеленский, в первый день работы присев на главный предмет мебели украинской власти.

На кадрах видно, как он во главе своей команды и в сопровождении охраны входит в здание администрации президент и проводит короткое первое заседание. Главным вопросом повестки которого стал: «Когда будем переезжать?».

Возможно это была милая шутка, связанная с ассоциирующимся с ним героем сериала «Слуга народа», в котором Зеленский исполнил роль президента Голобородько.Тот в первый же день перевез Раду и правительство на киевскую ВДНХ. Присутствующие шутку, что называется, заценили.

К слову, новоиспеченный президент в общении с собой решил показать свою приверженность традициям Европы и попросил соратников обращаться к нему просто по имени, без отчества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о церемонии инаугурации Владимира Зеленского.

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