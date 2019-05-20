Видео: В Киеве состоялась инаугурация Владимира Зеленского

В Киеве в понедельник, 20 мая, в 10.00 состоялась инаугурация Владимира Зеленского, набравшего большинство голосов на президентских выборах. В зале Верховной рады новоизбранный президент принес присягу украинскому народу на Конституции государства и Пересопницком Евангелии.

Глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала объявила о вступлении Зеленского в должность главы государства. Она напомнила, что срок полномочий президента составляет пять лет.

В зале присутствовали депутаты парламента, бывшие президенты страны, члены правительства, а также иностранные гости и представители религиозных конфессий. Со стороны США на торжественное мероприятие прибыли спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер и министр энергетики Рик Перри.

Как отмечает ТАСС, перед инаугурацией Зеленский пришел в Мариинский парк у здания Верховной рады, где собрались его сторонники.

«Быть ближе к людям — наша главная фишка», — заключил политик.

ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов 30 апреля. Во втором туре он набрал 73,22% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что церемония вступления в должность избранного украинского президента пройдет с небольшими отклонениями от традиционного сценария.