Осужденный за коррупцию Улюкаев разводится с женой

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, отбывающий восьмилетний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Супруги Улюкаевы разводятся», — цитирует агентство собеседника.

Он не уточнил причину бракоразводного процесса, но подчеркнул, что данная ситуация очень сильно влияет на морально-психологическое состояние бывшего министра.

Его адвокат Виктория Бурковская, в свою очередь, добавила, что Улюкаев не имеет жалоб относительно условий содержания в исправительной колонии № 1 в Тверской области.

«Насколько я знаю, за ним нет нарушений, нарушений его прав администрация также не допускает. Он работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи», — рассказала Бурковская.

Экс-министр женат на 35-летней Юлии Хряпиной. В декабре 2017 года его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Алексей Улюкаев был признан виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере двух миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о постановлении суда, согласно которому с имущества Улюкаева должен был снят арест.