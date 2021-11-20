Жарко не будет! Ученые предрекли начало нового ледникового периода

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Алиса Маркова
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К неутешительному выводу касательно будущего Земли пришли уральские исследователи, рассмотрев ряд математических моделей.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Погода

Жителей всей планеты крайне беспокоит перспектива глобального потепления, которое может разрушить всю земную экосистему. Однако, как выяснили специалисты Уральского федерального университета, бояться надо совсем не этого: в действительности планете грозит новый ледниковый период.

Исследователи учебного заведения рассмотрели ряд математических моделей, прогнозирующих будущее Земли. Научные изыскания дали неутешительные результаты — заметные сейчас признаки глобального потепления на деле вполне могут оказаться предвестниками экстремального похолодания, сообщается на сайте вуза.

Специалисты убеждены: постепенное повышение температуры в какой-то момент резко сменится ее стремительным падением. Однако когда конкретно произойдет опасный перепад, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ученый назвал две главные опасности для России от изменения климата. По мнению метеоролога, ущерб российской экономики в связи с таянием вечной мерзлоты может составить 8,5% от ВВП.

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