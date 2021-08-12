Ученый назвал две главные опасности для России от изменения климата

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии в МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов назвал две главные опасности для России, которые грозят ей в связи с изменением климата. По его словам, на состояние страны окажут влияние таяние вечной мерзлоты и опустынивание некоторых регионов.

«По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП», — утверждает эксперт.

По мнению метеоролога, наводнения не представляют для России особой угрозы. Ущерб от стихийного бедствия ученый связывает с человеческим фактором и желанием «строить там, где нельзя». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом опустынивание и засуха в некоторых регионах государства, например, в Калмыкии и Ставропольском крае, по словам Кислова, представляют серьезную опасность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе на Земле. По мнению американских экспертов, изменения в природе постепенно превращают планету в «пороховую бочку».