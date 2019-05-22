Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, который сейчас отбывает восьмилетний срок в колонии за получение взятки, опроверг информацию о разводе с супругой Юлией Хряпиной. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко.

В среду, 22 мая, приближенный к семье экс-министра источник передал агентству ТАСС информацию о том, что Улюкаев якобы разводится с Хряпиной и из-за этого находится в плохом морально-психологическом состоянии.

«Переговорили с ним. Со слов Алексея Улюкаева, у него прекрасные отношения с супругой, она его полностью поддерживает. Благодаря ей ему удается держаться», — прокомментировал Максименко, отметив, что опубликованные журналистами данные не соответствуют действительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего министра полностью устраивают условия содержания в исправительной колонии № 1 в Тверской области.