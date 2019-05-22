Улюкаев прокомментировал информацию о разводе с женой — видео

, 20:41 Видео 111

Один из приближенных к семье бывшего министра источников распространил сведения о том, что осужденный за коррупцию чиновник находится в подавленном состоянии из-за разрыва брака.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/ Михаил Почуев, Сергей Бобылев

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, который сейчас отбывает восьмилетний срок в колонии за получение взятки, опроверг информацию о разводе с супругой Юлией Хряпиной. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко.

В среду, 22 мая, приближенный к семье экс-министра источник передал агентству ТАСС информацию о том, что Улюкаев якобы разводится с Хряпиной и из-за этого находится в плохом морально-психологическом состоянии.

«Переговорили с ним. Со слов Алексея Улюкаева, у него прекрасные отношения с супругой, она его полностью поддерживает. Благодаря ей ему удается держаться», — прокомментировал Максименко, отметив, что опубликованные журналистами данные не соответствуют действительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего министра полностью устраивают условия содержания в исправительной колонии № 1 в Тверской области.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.42
-0.12 71.84
-0.13
«Лучше горькая правда!» Названы знаки Зодиака, которые никогда не врут — видео

Последние новости

21:44
Новую систему распознавания лиц протестировали в Казани
21:30
«Если бы не Плющенко…» — Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом
21:14
Президент обсудил с профсоюзами вопрос поднятия уровня благосостояния россиян
21:00
«Локомотив» переиграл «Урал» и завоевал Кубок России по футболу
20:57
Пятеро детей пострадали при взрыве газа на Урале
20:50
Путин поручил держать на особом контроле вопрос задержки зарплат на производстве
20:41
Улюкаев прокомментировал информацию о разводе с женой — видео
20:29
«Мне бы позвонили» — Любовь Успенская о возможной госпитализации Вилли Токарева
20:15
Упорные чиновники Хакасии не намерены отказываться от непомерных надбавок
20:01
В ДТП с туристическом автобусе в Италии погибла россиянка
19:52
Главный символ «Алых парусов-2019» бриг «Россия» прибыл в порт постоянной приписки — Санкт-Петербург
19:41
Новое уголовное дело против Порошенко возбудили на Украине
19:41
«Труханы видать!» У Алены Водонаевой порвалось платье на самом интересном месте
19:25
Переход на цифровое телевещание в Сочи отметят шоу аэростатов
19:05
Личный самолет Пугачевой стал музейным экспонатом в Новосибирске
18:50
«Не питал иллюзий» — Арашуков обиделся на сенаторов за лишение его статуса
18:45
Диего Марадона арестован в Буэнос-Айресе
18:42
Сирийские военные отбили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда
18:30
Переход на цифровое телевещание ознаменуется всероссийским запуском воздушных змеев
18:19
«Пытается освоить»: Маликов рассказал, как прячет гаджеты от годовалого сына

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Парусник «Россия» прибыл в центр Петербурга для участия в празднике «Алые паруса»

Ветер сможет разогнать корабль до максимальной для парусных судов подобного класса скорости.

5-tv.ru

Реклама