Петербург чествует молодых специалистов. Одним из победителей всероссийской олимпиады «Я — профессионал» стал студент Северной столицы. Владимир Филькин блестяще ответил на вопросы, решил задачи по направлению «Цифровое проектирование и моделирование» и стал золотым медалистом.

«Это большое событие в моей жизни. Все годы, которые я учился здесь в Политехе, все что я делал, все проекты, в которых я участвовал, они по сути вели меня к победе».

Заявки на олимпиаду подавали более полумиллиона студентов со всей России. И только 106 из них добились высокого признания конкурсной комиссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Казани проходит «олимпиада рабочих рук» — WorldSkills-2019.