За престиж профессий сегодня, борятся в Казани. Представители рабочих специальностей болеют за своих.

В столице Татарстана проходит национальный чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Эти соревнования еще называют олимпиадой рабочих рук. Каменщики, резчики, озеленители и кондитеры борятся за право войти в сборную страны, которая будет представлять Россию на мировом чемпионате профессионального мастерства.

О конкурсе народных достижений — Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Лениградской области на территории курорта «Игора» представят инновационное будущее. На технологическом фестивале MY.TECH соберутся специалисты в самых разных областях науки и техники чтобы, как выразились организаторы, «показать мир, в котором проснутся наши дети».