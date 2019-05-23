Васильева предсказала дефицит учителей в российских школах

Уже через десять лет российские школы столкнутся с большой нехваткой педагогов. Будут пустовать 180 тысяч вакантных мест. Об этом министр просвещения заявила на Всероссийском форуме молодых учителей «Педагог: профессия, призвание, искусство».

По словам Ольги Васильевой, уже сейчас выпускники педагогических вузов отказываются от работы в школах. Из-за этого возникает дефицит кадров. Еще один ключевой вопрос — пути реализации программы «Земский учитель», о которой Владимир Путин говорил в послании Федеральному Собранию. Участники форума подготовили предложения и рекомендации федеральным и региональным органам власти.

Ранее Ольга Васильева заявила о сокращении до минимума отчетности в российских школах.