Фантастический и комедийный, трогательный и семейный фильм «Аладдин» Гая Ричи стал одной из самых ожидаемых премьер мая. Еще до своего выхода на экраны кинокартина собрала массу противоречивых отзывов, в большинстве из которых обсуждался «голубой» Уилл Смит.

Оценить задумку режиссера российские зрители смогли впервые в четверг, 23 мая. Как и следовало ожидать, «Аладдин» не вызвал однозначного мнения после просмотра.

YouTube / Disney Россия

Хотя комедия была снята по сюжету сказочного фильма 1992 года, режиссер добавил в нее новые смыслы. По мнению ряда зрителей, это стала однозначным преимуществом киноленты. Новая версия популярной истории про молодого «воришку» и красавицу Жасмин заставила любителей подобного жанра и плакать, и смеяться. А шутки Уилла Смита в образе Джина не оставили никого равнодушным.

Для тех, кто всегда симпатизировал синему волшебнику и принцессе, сценаристы также подготовили приятный сюрприз, тщательно проработав их характеры. С развитием внутреннего мира персонажей в фильме актуализируются проблемы современности, которые заставляют переживать все чувства вместе с главными героями.

Однако, по мнению некоторых зрителей, изменение сюжетной линии только испортило всемилюбимый «Аладдин». Почему-то в ряде эпизодов на первый план вышла любовная линия Джинна, которую публика сочла неуместной.

Огорчили поклонников и заметные перемены в характере Жасмин. Как своенравная барышня превратилась в «размазню», остается только догадываться. Да и сюжет, считают зрители, явных мотивировок не дает.

Впрочем, судя по первым отзывам, кажется, что «Аладдин» вызвал больше положительных эмоций, чем отрицательных. Однако факт остается фактом: картина строго семейная и на любителя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый трейлер новой кинокартины об Аладдине вызвал бурю негодования и насмешек.