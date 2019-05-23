НАТО требует от России покинуть Крым

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич в ходе заседания в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс все еще не признает воссоединение Крыма с Россией. Он потребовал у РФ покинуть полуостров и «прекратить поддержку боевиков на востоке Украины», пишет телеканал RT.

Военачальник отметил, что Россия насильственно присоединила территорию Крыма и призвал освободить украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы в Керченском проливе. Инцидент произошел в ноябре 2018 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал гражданам «вернуть» Крым. Спикер Совета Федерации Алексей Пушков назвал слова нового главы Незалежной «белибердой».