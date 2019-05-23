«Звезды белых ночей» вновь зажглись в Санкт-Петербурге

«Звезды белых ночей» снова зажглись в Петербурге. 27-й международный фестиваль открылся в Мариинском театре с музыки русских композиторов и американского балета.

Идейный вдохновитель грандиозного культурного события маэстро Валерий Гергиев вновь готов удивлять. На открытии музыкального форума побывал Максим Облендер.

Петербург продолжает закреплять за собой давно привычное звание — культурная столица. Весной и летом в Северной столице проходит множество мировых событий. Таковой можно назвать и «Ночь музеев», которая несколько дней назад завершилась в городе на Неве. Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об этой масштабной акции.