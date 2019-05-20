Увидеть артефакты, экспонаты, примерить на себя роль настоящего киногероя и даже сразиться в морской бой на старом игровом автомате, как в детстве. Все это стало частью масштабной программы «Ночь Музеев».

Акция, приуроченная к Международному дню музеев, прошла по всей стране. Приобщиться к искусству мог любой желающий. Для жителей и гостей Северной столицы свои двери распахнули 120 музеев. Их можно были посетить по одному билету, всего за 400 рублей.

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На многих площадках в рамках акции были подготовлены специальные развлекательные программы. Сергей Лесков исследовал музеи Петербурга.

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