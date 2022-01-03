Кому из знаков зодиака дарована вечная молодость

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 261 676

Астрологи выяснили, представители каких зодиакальных созвездий с возрастом все больше привлекают завистливые взгляды окружающих.

Кому из знаков зодиака дарована вечная молодость

Фото: www.globallookpress.com

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым дарована вечная молодость. По мнению специалистов, люди, родившиеся под этими созвездиями, с годами обретают еще большую привлекательность.

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Козерог

Козероги обладают особым взаимодействием со временем, благодаря своему покровителю — Сатурну. Глядя на тех, кто родился под этим знаком зодиака, можно предположить, что они не подвластны годам. С возрастом Козероги становятся только краше и в буквальном смысле расцветают. Они всегда остаются молодыми и разительно внешне отличаются от своих сверстников.

Водолей

Рожденные под знаком Водолея аналогично, по сравнению с Козерогами, имеют способность замедлять ход времени. Старость не может повлиять на них ни коим образом из-за того, что они живут настоящим и постоянно улыбаются. Возраст Водолеев определить почти нереально. Они умеют оставаться молодыми, несмотря на цифры в паспорте.

Дева

Девы взамен на чрезмерную опеку над своим телом обретают шикарный внешний вид и отсутствие признаков старения. В их годы многие сверстники уже имеют множество морщин и достаточно серьезных болячек. Представители этого знака зодиака постоянно провоцируют завистников, так как молодость на протяжении длительного времени не оставляет их.

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Овен

Молодая и бодрая душа не дает покоя нестареющим Овнам, которые постоянно двигаются вперед. На протяжении многих лет их бурная энергия не иссякает. Люди, рожденные под этим знаком, будто бы бегут впереди времени и старость не в силах им противостоять. Овны вполне могут похвастаться своим непоколебимым здоровьем и духовной силой. Старость у них в буквальном смысле отложена «на потом».

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