Пациентку онкодиспансера в Воронеже придавило насмерть аппаратом лучевой терапии

Стали известны подробности жуткой истории в Воронеже. В онкологическом диспансере прямо во время сеанса лучевой терапии медицинский аппарат насмерть придавил пациента.

Сейчас выясняется по каким причинам он рухнул — под тяжелым прибором оказалась 51-летняя женщина, которая проходила процедуру. Врачи не сразу заметили, что подъемный механизм дал сбой и помочь пациентке не смогли.

Глава Минздрава Вероника Скворцова направила в воронежскую клинику специалистов Росздравнадзора. Они проведут техническую экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывали о том, что друзья прославленного олимпийского чемпиона по велотреку Виктора Манакова обвинили после его смерти врачей в халатности.