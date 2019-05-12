Коллеги Олимпийского чемпиона 1980 года в командной гонке преследования на велотреке Виктора Манакова связывают его смерть с халатностью медиков. По мнению президента Федерации велосипедного спорта России Вячеслава Екимова, Манаков мог скончаться только в результате врачебной ошибки.

«Мы уговаривали дежурного врача 4 мая положить его в реанимацию. Ухудшение на глазах было. При нас он уже терял сознание. В результате только ночью 4 мая они его перевели в реанимацию. Только 6-го сделали необходимую процедуру, установили, что у него инсульт. А там уже был поздно», — сказал Екимов в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, изначально спортсмена должны были госпитализировать в совсем другое медицинское учреждение. Но из-за майских праздников планы изменились. У Виктора Манакова обострилось хроническое заболевание и нужно было срочно принимать меры. В результате Вячеслав Екимов наблюдал за тем, как в течение продолжительного времени Манакова не могли переместить в реанимационное отделение. Предположительно, именно это и стало причиной трагедии.

Сейчас президент Федерации велосипедного спорта планирует составить жалобу на врачей, чтобы о произошедшем узнали как можно больше людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спортсмену было 59 лет. Помимо золотой медали на Олимпиаде-1980 на его счету была еще одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали ЧМ в гонках преследования.