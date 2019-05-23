Кареты «скорой помощи» хотят снабдить «черными ящиками»

Врачей «скорой помощи» собираются вооружить «черными ящиками» — аудиорегистраторами. С инициативой выступил председатель комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов.

В настоящее время медики на каждый вызов оформляют письменно добровольное согласие пациентов и их близких, пошагово фиксируют свои действия по оказанию медпомощи. А это недопустимо в условиях, когда нужно спасать людей.

В Госдуме считают, что аудиозапись существенно упростит процедуру отчетности. Законопроект в ближайшее время внесут на рассмотрение нижней палаты парламента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Теперь родственников пациента будут обязаны допускать в реанимацию.