Законопроект о посещении родных в реанимации окончательно принят в России

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Теперь родственников пациента будут обязаны допускать в реанимацию, сообщают «Известия».

Авторы документа отмечают, что он был разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Также говорится, что нововведений ждут сотни тысяч россиян.

Ранее решение о посещении родными пациентов в реанимации принимал главный врач медицинского учреждения. Из-за этого нередко возникали конфликты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобилисты выступили против предложения МВД изымать автомобили у нетрезвых водителей.