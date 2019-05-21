Законопроект о посещении родных в реанимации окончательно принят в России

, 19:20 56

Согласно документу, медицинские учреждения будут обязаны допускать членов семьи пациента в реанимационные отделения.

Фото: www.globallookpress.com

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Теперь родственников пациента будут обязаны допускать в реанимацию, сообщают «Известия».

Авторы документа отмечают, что он был разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Также говорится, что нововведений ждут сотни тысяч россиян.

Ранее решение о посещении родными пациентов в реанимации принимал главный врач медицинского учреждения. Из-за этого нередко возникали конфликты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобилисты выступили против предложения МВД изымать автомобили у нетрезвых водителей.

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +11°
64.54
0.05 71.97
0.01
ТОП-5 лучших семьянинов по знаку Зодиака — с кем можно строить отношения

Последние новости

19:51
Стало известно, чем опасны укусы московских «кровососов» — видео
19:30
В Москве стартовал финальный этап студенческого кубка по менеджменту «Управляй»
19:20
Законопроект о посещении родных в реанимации окончательно принят в России
19:11
В СФ РФ предлагают узаконить понятие «отец-одиночка»
19:05
Отставка грозившего проплыть под Крымским мостом министра Украины откладывается
18:56
Садальский раскритиковал Сябитову за идею ввести 300-тысячный штраф за развод
18:41
В России упростили процедуру оформления инвалидности
18:32
Васильева заявила о сокращении до минимума отчетности в российских школах
18:23
В Магнитогорске полыхает промзона на левом берегу Урала — видео
18:16
США ввели очередные санкции против российских компаний — видео
18:05
Видео образовавшихся под зданием Госдумы РФ опасных пустот
17:57
Двойной абсурд! В Польше запретили песню «Темная ночь»
17:45
Ребенок пострадал в результате неожиданного приземления вертолета в Ленобласти
17:40
Зеленский объяснил, почему хочет распустить Верховную раду — видео
17:34
Второй технологический фестиваль MY.TECH откроется 8 июня на курорте «Игора»
17:24
Дочь Сергея Шойгу трогательно поздравила его с днем рождения — видео
17:18
В преддверии курортного сезона пожарные провели учения на Крымском мосту — видео
17:05
«Это большой пример» — первый российский гонщик «Формулы» о Ники Лауде
17:00
Жена Боярского возглавила Театр имени Ленсовета в Петербурге
16:51
«Жюри 17 стран поставили ноль баллов»: Лазарев подсчитал голоса на «Евровидении»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Таблоид

Максим Покровский из «Ногу свело!» — о дочери, алкоголе и популярности

В 2019 году легендарная рок-группа «Ногу Свело!» отметила юбилей — 30 лет. В интервью 5-tv.ru создатель коллектива Максим Покровский рассказал о дочери, которая живет в США и планах на будущее.

Интервью

Новости канала

Алексей Глызин — герой нового выпуска проекта «Моя правда»

Одно лишь его имя собирало стадионы. Песни Алексея Глызина исполняла вся страна, а самого красавца-блондина обожали женщины. Обаятельный, улыбчивый и романтичный… Он казался сказочным принцем. Но в реальной жизни Глызин был совсем не похож на ангела.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама