Глава Пскова ушел в отставку

Глава Пскова Иван Цецерский ушел в отставку. Его полномочия были досрочно прекращены при помощи тайного голосования на заседании городской думы в четверг, 23 мая. Об этом сообщает корреспондент Интерфакс из зала заседания.

Отставка Цецерского связана с тем, что он ранее он был избран председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления, а это требует переезда в Москву и невозможность совмещать. При этом Цецерский останется демутатом местной гордумы.

Исполняющим обязанности градоначальника назначена Елена Полонская.

А в это время на Украине только начинают закипать страсти. На четвертый день президентства Владимира Зеленского появилось, аж, две петиции с прошением уйти в отставку.