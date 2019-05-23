От любви до импичмента: на четвертый день Зеленскому предложили уйти в отставку

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Прошение размещено на официальном сайте президента Незалежной.

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Фото, видео: Reuters, www.globallookpress.com

Петиция об отставке недавно вступившего в должность президента Украины Владимира Зеленского опубликована в сети. Прошение размещено на официальном сайте лидера Незалежной 22 мая.

В коллективном обращении говорится, что голосование за Владимира Зеленского на прошедших выборах было в большинстве протестным.

«На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Вы вовсе не объединяете большинство украинцев, имеющих разные, порой диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров», — говорится в петиции.

Авторы прошения подчеркнули, что первые заявления и действия Владимира Зеленского разочаровывают избирателей. Новоиспеченный лидер Незалежной, пользуясь отсутствием содержательных обещаний, приписывает народной воле собственные прихоти.

На момент публикации материала петицию подписали чуть более 16 тысяч человек. Чтобы коллективное обращение было официально рассмотрено, его должны подписать не менее 25 тысяч человек в течение трех месяцев.

Сайт президента Украины

Ранее 5-tv.ru сообщал об импичменте online — администрацию Зеленского заблокировали на Facebook. Позже доступ был восстановлен.

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