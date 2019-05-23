Самое жуткое метро в мире зальют цементом — видео

, 16:11 Видео 617

Власти Омска приняли решение законсервировать один из участков недостроенного метрополитена.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов, YouTube / НГС Омск

Омские власти на заседании регионального правительства приняли решение о консервации одного из участков недостроенного метрополитена, сообщает «Омск онлайн». Отрезок между станциями «Рабочая» и «Маршала Жукова» зальют цементно-песчаным раствором. Таким образом будут сокращены затраты областного бюджета на содержание объекта.

Отмечается, что подобная консервация способствует сохранению в безопасном и безаварийном состоянии объектов метрополитена до принятия решения об их дальнейшей судьбе.

Впервые о строительстве подземки в Омске заговорили еще в 1960-е годы. Когда город обрел статус «миллионника» в конце 1970-х годов, было принято окончательное решение. Строительные работы стартовали в 1992 году, но вскоре были остановлены по причине отсутствия средств и банкротства застройщика.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео пересадки в новый поезд пассажиров в тоннеле московского метро. Из-за поломки под землей застряли три поезда с людьми.

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