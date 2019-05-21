Опубликовано видео эвакуации пассажиров в тоннеле московского метро

Пресс-служба московского метрополитена опубликовала фото эвакуации пассажиров московского метрополитена вечером во вторник, 21 мая, застрявших в тоннеле.

Позднее в сети появилось и видео, снятое пассажирами.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, три поезда, в которых, предварительно, могло находиться от тысячи человек, застряли на перегоне Солнцевской линии столичного метрополитена.

Возможной причиной ЧП в подземке мог стать скачок напряжения. Движение по Солнцевской линии серьезно нарушено.

Обстоятельства произошедшего уточняются.