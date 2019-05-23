Россия не без труда обыграла сборную США в четвертьфинале чемпионата мира 2019

Сборная России по хоккею обыграла США в четвертьфинальном мачте чемпионата мира 2019 года. В четверг, 23 мая, на льду арены имени Ондрея Непелы в Братиславе подопечные Ильи Воробьева сошлись с американской командой и одержали победу со счетом 4:3.

Первый период матча ознаменовался двумя шайбами «красной машины» — отличились Никита Гусев и Михаил Сергачев. Во второй двадцатиминутке американцы взяли игру под контроль и сократили отставание усилиями Бреди Шея. Заключительный период начался с шайбы Кирилла Капризова, однако Ноа Хэнифин снова вернул свою команду в игру — 3:2. Михаил Григоренко снова восстановил преимущество сборной России, но за три минуты до конца основного времени Алекс Дебринкэт забил третий гол за американцев. Подопечные Ильи Воробьева смогли отстоять победу — 4:3. Сборная США покидает мировое первенство.

Теперь сборной России предстоит встреча в полуфинале с победителем пары Финляндия — Швеция. Матч между скандинавскими сборными начнется в 21:15 по московскому времени 23 мая.

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