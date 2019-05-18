Видео: Словаки подсчитали, сколько пива выпили наши хоккеисты после победы над чехами

, 8:58 Видео 81

После третьей игры на чемпионате мира подопечные Ильи Воробьева позволили себе расслабиться в ресторане.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @sport24sk, © РИА Новости / Алексей Куденко

Словацкие папарацци вечером 13 мая сняли отдых российских хоккеистов после победы над чехами (3:0) в азиатском ресторане в Братиславе.

Съемка велась скрыто, хотя подопечные Ильи Воробьева вовсе не прятались и сидели у больших окон заведения. На опубликованных кадрах видно, как веселая компания покидает заведение.

Как Овечкин спас Дадонова от визита к стоматологу — видео

В погоне за сенсацией журналисты подсчитали, что Ковальчук и компания выпили 160 бокалов пива. Если учесть, что в сборной 25 хоккеистов, то получится почти шесть с половиной бокалов на человека.

«Пусть лучше посчитают, сколько килограммов штанги они подняли, сколько километров кроссов они пробежали. Шесть бокалов пива — это они даже жажду не утолили», — приводит Championat слова звезды российского хоккея Андрея Николишина.

После застолья команда дисциплинировано погрузилась в автобус и отправилась в гостиницу. 14 мая у сборной был неигровой день, а 15 мая россияне рекордно разгромили Италию 10:0. После четырех матчей сборная РФ уверенно лидируют в группе B, а вот хозяева мирового первенства словаки идут на пятом месте в группе А и могут не выйти в плей-офф турнира.

Читайте также

+19° Днём +17°
Ночью +7°
64.63
0.07 72.25
-0.12
Гороскоп на 18 мая: Весы, не драматизируйте!

Последние новости

9:55
Стала известна причина роста онкологических заболеваний среди молодежи
9:46
Видео: Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
9:29
Прохор Шаляпин пожаловался, что его не пускают на эстраду
9:15
Иномарку разорвало пополам после столкновения со столбом — видео
8:58
Видео: Словаки подсчитали, сколько пива выпили наши хоккеисты после победы над чехами
8:46
Олеся Судзиловская поделилась способом похудения
8:31
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Курской области — фото
8:15
«Акция» — Павел Прилучный продает дом с шикарной скидкой через Instagram
7:59
Ученые сделали неожиданный вывод о пользе сыра — видео
7:41
«Лишь бы Урса не орал»: Топалов поделился еще одним способом успокоить ребенка
7:24
«Пришло время дипломатии»: Венесуэла готова сесть за стол переговоров с США
7:08
Как не разориться в отпуске — советы эксперта
6:52
«Гаге и не снилось!» — в сети восхитились естественной красотой Ирины Шейк
6:35
Коал объявили функционально вымершими животными
6:17
Видео: Виктория Боня продолжает сиять в Каннах
6:00
Какие пары чаще занимаются сексом? Отвечают ученые
5:48
«Ты будешь везде»: Вдова Сергея Доренко написала трогательное послание мужу
5:32
Минобороны опубликовало эпичное видео ко Дню Балтийского флота
5:16
Ким Кардашьян показала новорожденного сына и назвала его имя
5:01
Видео: Российские военные помогли освободить заложников в Сирии

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама