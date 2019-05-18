Видео: Словаки подсчитали, сколько пива выпили наши хоккеисты после победы над чехами

Словацкие папарацци вечером 13 мая сняли отдых российских хоккеистов после победы над чехами (3:0) в азиатском ресторане в Братиславе.

Съемка велась скрыто, хотя подопечные Ильи Воробьева вовсе не прятались и сидели у больших окон заведения. На опубликованных кадрах видно, как веселая компания покидает заведение.

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В погоне за сенсацией журналисты подсчитали, что Ковальчук и компания выпили 160 бокалов пива. Если учесть, что в сборной 25 хоккеистов, то получится почти шесть с половиной бокалов на человека.

«Пусть лучше посчитают, сколько килограммов штанги они подняли, сколько километров кроссов они пробежали. Шесть бокалов пива — это они даже жажду не утолили», — приводит Championat слова звезды российского хоккея Андрея Николишина.

После застолья команда дисциплинировано погрузилась в автобус и отправилась в гостиницу. 14 мая у сборной был неигровой день, а 15 мая россияне рекордно разгромили Италию 10:0. После четырех матчей сборная РФ уверенно лидируют в группе B, а вот хозяева мирового первенства словаки идут на пятом месте в группе А и могут не выйти в плей-офф турнира.