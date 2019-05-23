На Урале устанавливают обстоятельства смерти следователя СК РФ

В Пермском крае изучают обстоятельства гибели сотрудника Следственного комитета по региону.

Как стало известно 5-tv.ru, тело следователя было обнаружено в городе Лысьва.

«Был обнаружен сотрудник следственного отдела СК по Пермскому краю. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия», — сообщил помощник руководителя СУ СК по Пермскому краю Олин Андрей.

Носит ли смерть насильственный характер источник в СК не уточнил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели пациентки воронежского онкодиспансера, которую придавил аппарат лучевой терапии.