«Прятки, которые могли стоить жизни»: петербуржцев шокировала опасная детская игра

Ужасающий ролик, на котором двое малышей в попытке спрятаться от третьего приятеля повисли на балконе, появился в соцсетях. Видео было записано в Петербурге.

На кадрах видно, как двое мальчиков пытаются вернуться в квартиру, но затем на балконе появляется подросток, от которого они прячутся, и дети «замирают». Однако ему все равно удается их разглядеть.

Большинство пользователей, просмотревших данный ролик, пришли в шок.

«Прятки, которые могли стоить жизни…» — прокомментировал один из них.

«Ой, какие глупые», — добавил другой.

При этом нашлись и странные пользователи, нашедшие в поступке малышей повод для гордости.

«Аж смотреть приятно. Мы вот в 90-х так лазили, а не в приставки играли».

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