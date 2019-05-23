Экс-спикеру Госдепа США Нуланд отказали в российской визе

Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд получила отказ в российской визе, пишет RT.

В МИД РФ пояснили, что американский дипломат находится в черных списках, составленных в ответ на санкционные списки США. В российской визе также было отказано бывшему послу США в России Майклу Макфолу и нескольким американским конгрессменам.

Нуланд занимала высокий пост в Госдепе с 2013 по 2017 годы, активно участвовала в госперевороте в Киеве в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об очередных санкционных ограничениях в отношении российских компаний, связанных с нарушением американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения.