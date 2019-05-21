США ввели очередные санкции против российских компаний. На этот раз Америка обвинила свое решение тем, что две организации нарушили закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Сирии, Ирана и КНДР, сообщает ТАСС.

По информации агентства, санкции вступили в силу 14 мая. Также в черный список попали компании из Китая и Сирии. Решение утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности Кристофер Форд. Предполагается, что ограничений будут действовать в течение двух лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Америка пригрозила ввести санкции против «Северного потока — 2».