Первую партию из 100 французских кроссоверов Renault Arkana для российского рынка раскупили в онлайн-шоуруме за три часа. Об этом сообщает пресс-служба компании. Владельцами автомобилей в России стали водители из более чем 25 городов. Они отдали за машину около 1,5 миллиона рублей.

Кроссоверы Renault Arkana выпускаются в филиале французского предприятия Renault в Москве. Автомобиль построен на модульной платформе нового поколения. Машина оборудована интеллектуальной системой полного привода с тремя режимами работы: 2WD, 4WD и 4WD Lock.

Также Renault Arkana получила полностью светодиодные фары, подогрев рулевого колеса, климат-контроль, кожаный салон, мультимедийную систему Easy Link c восьмидюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс. Авто, аудиосистему Bose, камеры кругового обзора, функцию контроля слепых зон.

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