Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым задолго до 2014 года

Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью журналистам Незалежной заявил, что киевские власти потеряли Крым задолго до референдума 2014 года, сообщает ФАН.

По словам военачальника, он был на полуострове всего три раза в жизни и пребывал в шоке от увиденного. В 2010 году, когда сказали, что Крым — это Европа, Руслан Хомчак решил отдохнуть в Алупке.

«Я взял путевку в военный санаторий в Алупке и поехал туда. Но позже сказал, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел. Это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себя спрашивал, я в Украине?», — недоумевает Хомчак.

Глава Генштаба ВСУ уверен, что «захват Крыма» был инициирован намного раньше.

«Захват Крыма начался гораздо раньше, потому что сегодня надо захватить это (показывает на голову — Прим.ред.), а физически — это уже вопрос времени… Поэтому мы должны воевать за человека, за то, что у него в голове», — подчеркнул Руслан Хомчак.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,7% жителей Крыма. Несмотря на убедительные итоги плебисцита, Киев отказался признавать Крым частью России.

16 марта 2019 года в Крыму отметили первые пять лет, проведенные в составе РФ. За это время в Симферополе был построен новый аэропорт. Возведен мост через Керченский пролив, автомобильное движение по которому было открыто 16 мая 2018 года, а его железнодорожную часть должны запустить в декабре 2019 года. После открытия транспортного сообщения туристический поток в Крым увеличился на треть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО требует от России покинуть Крым. Представитель альянса заявил, что организация по-прежнему не признает присоединение полуострова к РФ.