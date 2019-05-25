Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили может приехать в Незалежную 29 мая, сообщает телеканал RT со ссылкой на местное информагентство.

«Михаил Саакашвили решил вернуться на Украину уже в ближайшие дни. Его прилет ожидается в среду, 29 мая», — говорится в сообщении.

Михаил Саакашвили стал гражданином Украины в мае 2015 года. В декабре того же года он был лишен грузинского паспорта, а в июле 2017-го лидер Незалежной Петр Порошенко аннулировал гражданство бывшего губернатора Одесской области.

Саакашвили задержали в украинской столице в феврале 2018 года, после чего он был отправлен в Польшу, где заявил, что вернется в Незалежную. Госпогранслужба Украины официально запретила грузинскому политику пересекать границу страны до 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили. Сенатор напомнил, что экс-президент Грузии в отношениях с Россией «проиграл все, что можно».