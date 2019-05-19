Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал Владимиру Зеленскому не слушать советы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по вопросам отношений с Россией. Об этом российский сенатор написал в своем микроблоге в Тwitter. Пушков напоминает, что с Россией Саакашвили «проиграл все, что можно», пошел в безумную атаку на Цхинвал, а затем был изгнан и из своей страны и из Украины. Об этом сообщает RТ.

«Тот еще советчик», — резюмирует Алексей Пушков.

twitter @ Alexey_Pushkov

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала дал наставления избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, как следует вести себя в отношении Москвы. Он сказал, что Россия «недоговороспособна» и никакие «заигрывания» и двусторонние переговоры с ней результата не дадут.