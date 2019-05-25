Названы предварительные цены бюджетного флагмана Xiaomi Redmi K20

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Презентация новых устройств китайского производителя состоится 28 мая.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Топ-менеджер китайской компании Xiaomi Пань Цзютан раскрыл ценовой диапазон для нового бюджетного флагмана Redmi K20, пишет ФАН.

Официальная презентация новых устройств запланирована на 28 мая. Цзютан сообщил на своей странице в соцсети Weibo, что стоимость Redmi K20 будет варьироваться от двух до четырех тысяч юаней (от 18 до 38 тысяч рублей).

Как полагают журналисты, такая разница в цене связана с появлением обычной и продвинутой версий бюджетного флагмана — Redmi K20 Pro. Последний будет оснащен процессором Snapdragon 855, а базовый K20 получит более скромную начинку.

28 мая будет представлен и сверхдоступный смартфон Redmi 7A, который придет на смену Redmi 6A.

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